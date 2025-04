Bebê viraliza na web após comer as cinzas do avô

Um vídeo que mostra o desespero de uma mãe ao descobrir que o filho pequeno ingeriu parte das cinzas do avô, guardadas em uma urna funerária, viralizou nas redes sociais e provocou debates acalorados entre usuários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas imagens, compartilhadas em plataformas digitais, o bebê aparece com as mãos dentro do recipiente, enquanto os restos mortais do familiar são vistos espalhados sobre um móvel claro.