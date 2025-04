Médico divulga foto íntima de paciente e leva multa

Um médico-cirurgião foi multado em R$ 36 mil e advertido pelo Tribunal Médico de Queensland, na Austrália, após compartilhar em um grupo do WhatsApp imagem da genitália de um paciente em coma, que possuía uma suástica tatuada. O caso, ocorrido em abril de 2019, veio a público nesta semana após decisão judicial divulgada pela imprensa local.

A foto, vazada em rede privada, desencadeou investigação policial. O paciente estava internado em um hospital de Queensland quando o cirurgião registrou a região íntima, expondo a tatuagem nazista. A conduta foi classificada como "grave" pelo tribunal, que destacou a violação da privacidade e da ética médica.