Piloto pousa avião e morre após mal súbito

Identificado como Armaan, o comandante passou mal no escritório operacional da companhia, localizado no aeroporto de destino, e foi levado às pressas para um hospital. Não resistiu e foi declarado morto na unidade médica.

De acordo com a empresa, Armaan havia completado o pouso com segurança e seguia para o desembarque quando colapsou. Testemunhas relataram que colegas tentaram prestar socorro imediato no local. A Air India Express emitiu nota lamentando a morte do profissional, classificando-o como "um membro valioso da equipe".

"Estamos profundamente tristes com esta perda inesperada. Nossas condolências à família e amigos, e estamos prestando todo apoio necessário neste momento difícil", afirmou a companhia ao portal 'Hindu BusinessLine'.

A empresa informou que colabora com as investigações das autoridades para apurar detalhes do ocorrido. A família do piloto foi contatada, e a Air India pediu respeito à privacidade dos envolvidos. Especulações sobre causas do infarto foram descartadas até a conclusão dos exames médicos.