Após oração de avó, criança 'ressuscita' e surpreende médicos

Um caso incomum surpreendeu profissionais do Hospital São Marcos, em Morro Agudo (SP). Uma criança de dois anos, declarada morta após um afogamento, voltou a apresentar sinais vitais minutos após uma oração feita pela avó, ainda no ambiente hospitalar. O episódio foi relatado pela pediatra Marta Dornellas, responsável pelo atendimento.

De acordo com a médica, quatro profissionais tentaram reanimar o menino por 40 minutos, sem sucesso. O óbito foi oficializado, e a equipe iniciou os procedimentos para transferir o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A avó da criança, porém, insistiu em permanecer ao lado do neto e fez uma prece.