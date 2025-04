Futuro médico simula sequestro por causa de dívida de jogo

Um estudante de medicina de 29 anos, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), foi preso em Araranguá após arquitetar um falso sequestro para liquidar dívidas contraídas em jogos online.

O jovem convenceu a irmã, residente em Goiânia (GO), de que estava mantido como refém em Nova Veneza (SC), com criminosos exigindo R$ 40 mil pelo resgate.