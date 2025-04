'Quero a minha filha': Três jovens desaparecem após churrasco

Três jovens desapareceram após irem embora de um churrasco no último domingo (6), em Canoas (RS). O carro em que eles estavam foi encontrado dois dias depois, abandonado, sem nenhum sinal dos jovens. O caso é investigado pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Estão desaparecidos Vitor Juan Santiago, 18 anos, Carolina Oliveira de Lima, 19 anos, Pedro Henrique Di Benedito Rodrigues, 23 anos. Eles tinham ido a um churrasco na casa do irmão de Pedro. Segundo testemunhas, eles receberam uma ligação misteriosa durante o churrasco e saíram juntos.