Bebê encontrada em sacola plástica é salva pela polícia

Uma menina recém-nascida foi encontrada viva na tarde desta quinta-feira (10), abandonada dentro de uma sacola plástica em área desocupada do bairro CPA 4, em Cuiabá. Moradores ouviram choros vindos de um local com acúmulo de lixo e acionaram a Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante patrulhamento na Avenida Curió, os militares foram abordados por populares e seguiram até o ponto indicado. No local, encontraram a criança com o cordão umbilical ainda preso ao corpo e vestígios de placenta no couro cabeludo. Apesar do abandono, a bebê estava vestida e se movimentava com vigor.