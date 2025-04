Após fugir de casa, menina de 13 anos quer ficar com 'abusador'

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Não quero voltar". Essas foram as palavras de uma adolescente de 13 anos que fugiu de casa e diz querer viver com um "abusador".

A menina estava vivendo com o homem há três dias e, no período, teria mantido relações sexuais com ele. Pela lei, independentemente do consentimento, o caso configura estupro de vulnerável e o homem foi preso pela polícia. A adolescente foi encaminhada para a casa de uma tia, que cuida dela desde a morte da mãe da menina, quando ela tinha um ano de idade.

*Com informações do site RIC.