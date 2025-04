Com marreta, pedreiro mata mulher que reclamou de obra mal feita

Um pedreiro matou uma cliente após ela dizer que a obra feita por ele havia sido mal executada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Hélio Aracheski Ochinski, de 51 anos, foi condenado a 19 anos, 9 meses e 15 dias de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O julgamento foi realizado nesta última terça-feira (8).