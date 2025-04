VÍDEO: Helicóptero com turistas cai em rio e seis pessoas morrem

Um helicóptero modelo Bell 206 caiu no rio Hudson, próximo a Manhattan (EUA), na tarde desta quinta-feira (10), deixando seis vítimas fatais. De acordo com a rede CBS News, a aeronave realizava passeios turísticos e transportava cinco cidadãos espanhóis, incluindo duas crianças.

O acidente ocorreu por volta das 15h17 (horário local), quando a temperatura estava abaixo de 10°C. Imagens mostram o helicóptero em queda livre antes de mergulhar nas águas geladas do rio, entre Nova York e Jersey City. Equipes de resgate foram enviadas imediatamente, mas não conseguiram salvar os ocupantes.