Mulher é estuprada por namorado e amigo em estúdio de música

Dois homens foram presos sob acusação de estupro e cárcere privado após agredirem e manterem uma mulher drogada em um estúdio de música em Ponta Grossa (PR). O crime, ocorrido no final de março, foi registrado pela própria vítima, que conseguiu pedir ajuda a um familiar.

Segundo a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a vítima, que inicialmente estava no local por vontade própria, foi impedida de sair e submetida a violência sexual. Os suspeitos, identificados como o namorado da mulher e um amigo dele, teriam utilizado medicamentos e drogas para deixá-la inconsciente e ainda registraram os abusos.