Idoso é preso com R$ 2 mi em diamantes e dólares em rodoviária

Um homem de 67 anos foi preso no Terminal Rodoviário de Betim (MG) após ser flagrado transportando dólares em uma mochila e diamantes escondidos no corpo. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (10).

De acordo com a polícia, o comportamento do suspeito chamou a atenção dos militares quando ele foi questionado sobre a mochila que estava sob seu assento. Demonstrando nervosismo, o homem afirmou que não transportava nada ilícito, mas tentou dificultar a vistoria dos agentes.

Durante a inspeção, os policiais encontraram US$ 124 mil em espécie, divididos em maços dentro da mochila. O montante corresponde a R$ 737 mil. Além disso, o homem carregava, presos ao corpo, cerca de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) em diamantes escondidos em embalagens. Somados os valores das joias e das cédulas em dólar totalizam quase R$ 2 milhões.

O suspeito contou que saiu de São José do Rio Preto (SP) e que é morador de Brasília (DF). Ele disse que trabalha no ramo de pedras preciosas há mais de 40 anos e afirmou que nunca havia sido abordado antes. Disse ainda que pretendia vender os diamantes em Belo Horizonte, com o objetivo de negociar parte do material em joalherias e com compradores especializados.