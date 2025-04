STJ anula condenação de Cury e do Ipplan em ação de improbidade

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) anulou a condenação por improbidade administrativa do ex-prefeito de São José dos Campos Eduardo Cury (PL) e do Ipplan (Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento), em ação em que a contratação do instituto pela Prefeitura em 2010 havia sido considerada irregular.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na decisão, o ministro Teodoro Silva Santos, relator do processo no STJ, ressaltou que a Lei de Improbidade Administrativa foi alterada em 2021, e apontou que as condutas imputadas a Cury e ao Ipplan não estão previstas na redação atual da norma.