Chuva forte alaga vias em Jacareí; cidade recebeu alerta extremo

Chuva forte com raios provocou estragos em Jacareí, cidade cujos moradores receberam alerta extremo da Defesa Civil do Estado de São Paulo no começo da tarde desta quinta-feira (10). De acordo com o órgão, foram registrados pontos de alagamentos na rua Arthur Bernardes, no Jardim Jacinto, em Jacareí.

No local, nenhuma residência foi atingida. Não houve registro de vítimas. Equipes da Defesa Civil do município realizam a limpeza dos locais afetados.