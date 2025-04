Casado e pai de 10 filhos, empresário é morto por causa de iPhone

Marido, pai de 10 filhos e empresário, Carlos Eduardo Garcia da Silva foi assassinado após uma discussão em frente à sua loja, em Sarandi (PR), na tarde desta quarta-feira (9).

Dois jovens reclamaram sobre problemas em um iPhone e teve início uma briga, envolvendo Carlos Eduardo, que foi esfaqueado nas costas e no pescoço. O autor das facadas tem 19 anos. Um dos envolvidos no crime, com passagens pela polícia, estava usando tornozeleira eletrônica e foi preso pela polícia pouco depois do crime.