Balanço de 100 dias inclui obras ainda inacabadas em São José

A Prefeitura de São José dos Campos apresentou nesta quinta-feira (10) o balanço dos 100 primeiros dias do novo mandato do prefeito Anderson Farias (PSD), elencando 110 obras e realizações do período. No entanto, a listagem inclui promessas ainda não concluídas. A apresentação do balanço foi realizada na manhã desta quinta-feira (10), no Parque da Cidade, em Santana, na região norte da cidade.

Anderson reuniu todos os secretários da atual gestão para apresentar os resultados de três meses de governo. "Sem planejamento você não faz nada, e se fizer vai fazer mal feito. Trabalhamos com dados para tomar as melhores decisões", disse Anderson.