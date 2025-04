Menino de 12 anos mata padrasto a facadas para defender a mãe

Um menino de 12 anos matou o padrasto a facadas para defender a mãe, que estava sendo agredida. O caso aconteceu na última quarta-feira (9), na cidade de San Francisco Solano, na Argentina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Enquanto a mãe estava sendo agredida, o menino pegou uma faca na cozinha e atingiu o padrasto, de 37 anos, pelas costas. Segundo a imprensa local, o padrasto era alcoólatra e agredia a esposa com frequência.