Genro enterra corpo da sogra no quintal e pega dinheiro da pensão

Um homem foi preso após confessar ter enterrado o corpo da sogra no quintal de sua casa e ter recebido o valor da pensão dela por um ano.

O caso aconteceu na Argentina. Jorge Gaguini, de 69 anos, foi preso após confessar ter enterrado o corpo da idosa, de 90 anos, no jardim. A trama foi descoberta na última sexta-feira (4), quando Jorge foi à Justiça para obter a certidão de óbito da sogra, precisamente um ano depois do falecimento dela.