Namorado de Sandy, médico é acusado por fraude de R$ 2 milhões

Pedro Andrade, médico e atual companheiro da cantora Sandy, está no centro de uma investigação judicial que apura um suposto esquema de fraudes envolvendo o sistema de reembolso da operadora de saúde SulAmérica.

De acordo com documentos do processo, a clínica do médico, localizada no Jardim Paulista, em São Paulo, teria apresentado mais de 6.600 solicitações de reembolso entre janeiro de 2022 e outubro de 2024. O número chamou a atenção da seguradora, que apontou um padrão incomum nas notas fiscais e recibos enviados, além de um prejuízo calculado em mais de R$ 2 milhões.