Preso cai de beliche em cadeia no Vale e morre em hospital

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem de 33 anos morreu na noite de quarta-feira (9) na Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município), em Caçapava, após ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a causa da morte foi classificada como “morte súbita, sem causa determinante aparente”.

Ainda conforme o boletim, o irmão da vítima compareceu à delegacia e apresentou uma guia de encaminhamento do corpo, relatando que o homem teria sofrido um acidente, “queda do beliche do presídio”. Ele, no entanto, optou por não prestar declarações formais naquele momento.

O caso foi encaminhado para investigação e o resultado do laudo necroscópico deverá esclarecer a real causa da morte.

Sérgio Augusto havia sido capturado pela Polícia Militar em 31 de março, na rua Ari Barroso, no bairro Jardim Amália, em Caçapava. Ele era procurado pela Justiça com mandado de prisão expedido pelo Juizado Cível da cidade, com prazo de 60 dias, conforme consta no boletim de ocorrência. Na ocasião, ele foi conduzido à Cadeia Pública de Caçapava, onde teria ocorrido a suposta queda do beliche.