Motorista sobrevive a queda de 12 metros após seguir rota do GPS

Um motorista de 61 anos e a passageira sobreviveram a um acidente grave após o carro em que estavam cair de uma ponte ainda em construção na Indonésia.

O incidente ocorreu nesta quarta-feira (9), quando o condutor, identificado como Rudie Heru Komandono, seguia as orientações do Google Maps para chegar à casa de um amigo.