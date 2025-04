Tragédia: menina de 3 anos morre após se ferir com arma

Helena Vitória Gomes dos Santos, de 3 anos, faleceu na noite da última quarta-feira (2) após se ferir acidentalmente com uma arma de fogo em Salto (SP). A menina teve acesso ao objeto, pertencente a um parente, sem supervisão de adultos, segundo relatos iniciais.

Helena foi socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sob investigação das autoridades locais para apurar as circunstâncias do ocorrido. Familiares e amigos descrevem a criança como "cheia de vida", e a perda mobilizou a comunidade.