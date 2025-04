Marwa, a menina que acordou do coma: história ainda é mistério

Em 2016, uma bebê francesa de 1 ano surpreendeu médicos e familiares ao despertar de um coma minutos antes da suspensão dos equipamentos que a mantinham viva. Marwa, hoje com 10 anos, segue em tratamento e virou símbolo de esperança.

A criança foi internada em Marselha após uma infecção grave que afetou seu sistema nervoso. Diante da falta de melhoras, os médicos recomendaram desligar os aparelhos, mas os pais entraram na Justiça e ganharam mais dois meses para aguardar um milagre.