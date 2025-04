Mulher toma tiro na porta de escola e não resiste

Uma mulher de 43 anos foi morta a tiros na tarde desta quarta-feira (9) na Rua Pau D’Arco, no bairro Feitosa, em Maceió. O crime ocorreu em frente a uma unidade de ensino, segundo informações da Polícia Militar (PM).

A investigação aponta possível envolvimento da família da vítima com o tráfico de drogas. De acordo com a PM, a mulher é mãe de dois homens que participaram de um tiroteio registrado em 2024 na mesma região. A polícia não confirmou se a vítima tinha histórico de uso de entorpecentes ou passagem criminal.