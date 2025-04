Marido envenena esposa, filma a morte e envia vídeo para a filha

Por ciúmes, um homem envenenou a esposa e filmou a vítima agonizando até a morte, compartilhando o vídeo depois com a própria família.

O homem, de acordo com a polícia, obrigou a esposa, Cassiane Eugênia, de 46 anos, a tomar soda cáustica, substância extremamente corrosiva, após uma discussão motivada por ciúmes. O crime aconteceu em São Paulo, em 15 de março, e é investigado pela polícia. O marido, identificado como Rodrigo, fugiu após o crime.

