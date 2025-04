Padrasto é preso após violentar enteada de 13 anos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, o abuso teria acontecido no bairro Edelmina Querubim. A vítima contou que foi agredida sexualmente pelo padrasto, que vive na mesma residência. A escola, após ser informada, notificou o Conselho Tutelar, que acompanhou a adolescente para registro da ocorrência na delegacia.

Ao chegarem à casa da família, policiais civis encontraram o suspeito trancado em um quarto dos fundos, com sinais de embriaguez e garrafas de bebida alcoólica no local. A avó da jovem, que também mora no imóvel, afirmou não ter conhecimento dos abusos, mas estranhou o sumiço da neta no dia do crime, já que ela costuma ir à escola acompanhada da irmã.

O homem foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, onde o caso segue em investigação. A Polícia Civil não divulgou mais detalhes sobre as provas ou o andamento do processo.