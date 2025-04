Jovem chinesa de 18 anos viraliza ao morar em banheiro de empresa

Yang, uma jovem de 18 anos, tornou-se um fenômeno nas redes sociais após revelar que mora em um banheiro de 6 m² na empresa onde trabalha em Zhuzhou, na China.

Ela paga apenas R$ 37 mensais ao seu chefe pelo espaço, que divide com outros funcionários e clientes, mantendo uma rotina organizada e limpa.