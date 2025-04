Menina vai à escola, sofre assédio e denuncia professor

Uma estudante da Escola Professor Aloysio Barros Leal, no bairro Barroso, em Fortaleza, relatou ter sido vítima de assédio sexual por um docente durante aula na última segunda-feira (7). A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) afastou o profissional e abriu sindicância para apurar o caso.

De acordo com o depoimento enviado ao jornal Diário do Nordeste, a jovem teria se aproximado do professor para oferecer a venda de uma blusa personalizada, produzida por turmas do ensino médio.