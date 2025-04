Treinador maltratava e violentava adolescentes

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) formalizou denúncia contra o técnico de handebol Francisco Júnior Corrêa Mota, de 34 anos, por crimes sexuais e agressões contra adolescentes entre 13 e 17 anos. Os abusos ocorreram em Pompéu, região central do estado, entre 2017 e 2021. O acusado está foragido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o MP, o treinador cometeu estupro, importunação sexual, assédio e maus-tratos contra atletas que integravam sua equipe. As denúncias destacam ainda que Francisco fundou a Associação Esporte Solidário Gustavo Elias (Aesge), recrutando jovens de diversas partes do país com promessas de alojamento e alimentação.