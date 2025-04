Pai confessa ter assassinado filho após discussão por dinheiro

De acordo com o depoimento, a briga começou quando o pai se recusou a dar dinheiro ao filho para comprar drogas.

O crime ocorreu no dia 30 de março, mas o acusado só foi preso no início de abril, após se entregar à Polícia Civil de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A situação escalou para uma luta corporal, e o jovem teria sacado um canivete, mas foi desarmado pelo pai, que acabou cometendo o homicídio. “Eu saí de casa decidido a isso. Estando ele preparado ou não. Eu matei e ponto. Essa foi a minha decisão”, declarou o acusado.

Testemunhas relataram que pai e filho, que moravam juntos em uma casa alugada, tinham histórico de desavenças e brigas constantes. No dia anterior ao crime, uma discussão acalorada entre os dois já havia chamado a atenção de vizinhos.