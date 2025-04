Acusados por morte do advogado Leonardo Bonafé vão a Júri Popular

Leonardo era filho do advogado Flávio Bonafé, candidato do MDB à prefeitura de São Luiz do Paraitinga. O crime aconteceu no Parque Três Marias, em Taubaté, quando Leonardo chegava de carro para trabalhar no escritório, em 28 de agosto de 2024. Um carro emparelhou com o dele e criminosos balearam o jovem advogado, que foi atingido por nove disparos e morreu no local.

No dia 6 de setembro, policiais civis do setor de homicídios da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prenderam um dos suspeitos de envolvimento no crime de receptação e adulteração de sinal identificador do veículo utilizado na morte de Leonardo.

Em 17 de outubro, os policiais prenderam o segundo suspeito de envolvimento no assassinato de Leonardo. Ele foi preso na zona rural de Valinhos, na região de Campinas. Já os homens que estavam dentro do veículo no momento da execução do advogado seguem foragidos.