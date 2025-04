Adeus, Francini! Joseense era advogada e deixa filho de 15 anos

Uma tragédia na madrugada de terça-feira (8) deixou 11 mortos na rodovia MG-223, em Araguari (MG), no Triângulo Mineiro. Entre as vítimas fatais está Francini Batista Rodrigues Marcondes, de 42 anos, moradora do bairro Dom Pedro II, em São José dos Campos.

Francini era advogada e conhecida por sua atuação como líder comunitária na Associação de Moradores do bairro. Descrita como uma pessoa prestativa e autêntica, ela deixa a mãe, Marizelaine, e um filho de 15 anos, Enzo. Ela voltava de Anápolis (GO), de onde partiu o ônibus da empresa Real Expresso com destino a São Paulo (SP).