Agora: São José registra novo óbito por febre amarela

A Prefeitura de São José dos Campos confirmou, nesta semana, mais uma morte por febre amarela no município. A vítima, moradora da cidade, atuava profissionalmente em viagens pelo estado e não havia sido vacinada contra a doença.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Por conta da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), a identidade da vítima e outros dados pessoais não foram divulgados.