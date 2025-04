Adeus, Laura e e Lorena: irmãzinhas morrem em acidente trágico

As irmãs Laura e Lorena Costa de Negreiros, de 2 e 6 anos, morreram no grave acidente de ônibus registrado na madrugada da última terça-feira (8), em Araguari (MG). No total, 11 pessoas morreram.

As irmãs viajavam com a mãe e o irmão, de 6 meses, que sobreviveram à tragédia.