Suspeito de mandar matar Camila, ex-marido é preso em Ubatuba

O ex-marido de Camila Muniz, 42 anos, assassinada em Ubatuba, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (9) suspeito de ser o mandante do crime. O crime aconteceu na noite do último sábado (5), no bairro Ipiranguinha, dentro de um pet shop. Camila foi atingida por disparos de arma de fogo. As câmeras de segurança flagraram o assassinato.

O suspeito preso é Jony Kleber, de 48 anos, ex-marido da vítima. O casal teve dois filhos e estava separado, em processo de divórcio e divisão de bens na Justiça. Em depoimento à Polícia Civil, ele negou envolvimento com o crime. O atirador que matou Camila ainda não foi identificado.