Filho que matou a mãe com golpes de pá se cala em audiência

O filho de 36 anos que matou a própria mãe de 66 anos a golpes de pá ficou em silêncio durante audiência, nessa terça-feira (8). Diego Souza é réu na Justiça após ter sido acusado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul de ter matado a mãe, Mariza Pires.

O crime aconteceu na casa onde eles moravam, no dia 27 de dezembro do ano passado, no Parque Residencial União, em Campo Grande. Um protesto estava marcado em frente ao Fórum nessa terça-feira, mas não ocorreu devido à chuva que atingiu a capital.