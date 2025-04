VÍDEO: Idoso deixa maço de dinheiro cair em loja e perde R$ 6 mil

Um idoso de 86 anos perdeu R$ 6 mil após deixar o dinheiro cair e uma mulher pegar, dentro de uma loja em Franca (SP), na tarde da última segunda-feira (7). O aposentado comprava um celular no estabelecimento quando, ao guardar o dinheiro, um maço de notas caiu sem que ele percebesse.

Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança da loja, é possível ver quando a mulher entra no local após a saída do idoso e percebe o dinheiro no chão. O caso foi revelado pelo G1 SP.