Frio chega ao Vale: Campos registra a menor temperatura do Estado

Os termômetros despencaram na madrugada desta quarta-feira (9) em diversas regiões de São Paulo, com destaque para o Vale do Paraíba, que concentrou algumas das menores temperaturas mínimas registradas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia.

Campos do Jordão, conhecida por seu clima ameno, marcou a menor temperatura do Estado, com 12,1°C. São Luiz do Paraitinga e Taubaté, também localizadas na região, registraram 15,6°C e 16,6°C, respectivamente, reforçando a chegada de uma frente fria que atinge o interior paulista.