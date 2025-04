Filho mantém corpo da mãe no freezer por 2 anos para pegar pensão

Um homem manteve o corpo da mãe em um freezer por dois anos para continuar recebendo o valor da pensão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo da idosa, de 78 anos, foi descoberto em 28 de agosto de 2024, por policiais, na província de Cagliari, na Itália. Como estava no freezer, a polícia não conseguiu precisar quando a idosa havia morrido. Isso, porém, foi esclarecido nesta última semana.