São Sebastião decreta estado de emergência por epidemia de dengue

A Prefeitura de São Sebastião decretou estado de emergência de saúde pública devido ao avanço da epidemia de dengue na cidade. A medida acompanha decreto do Governo do Estado e permite a adoção de ações emergenciais para conter a propagação da doença.

O decreto foi assinado pelo prefeito Reinaldo Alves Moreira Filho (Republicanos), mais conhecido como Reinaldinho, em razão de a cidade enfrentar um aumento expressivo no número de casos confirmados de dengue e apresentar um índice elevado na Avaliação de Densidade Larvária, que mede a presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.