Crânio de mulher é furtado por ladrões de cemitério

Um crânio humano foi furtado de um cemitério no início desta semana e o caso é investigado pela polícia. O caso aconteceu em Itaúna (MG) e foi descoberto nesta última segunda-feira (7).

De acordo com a polícia, o crânio foi furtado no Cemitério Central de Itaúna. Um coveiro notou que uma sepultura havia sido violada e avisou a direção, que comunicou a polícia.