Homem marca encontro via app, mas acaba roubado e esfaqueado

Após marcar um encontro amoroso via aplicativo, um homem foi assaltado e esfaqueado por criminosos. O caso aconteceu no fim da noite de terça-feira (8), em Belo Horizonte (MG). A vítima, de 25 anos, foi esfaqueada no peito e no braço.

O homem foi atraído para um falso encontro amoroso, marcado por meio de um aplicativo de relacionamentos. Dois suspeitos, de 26 e 19 anos, foram presos.