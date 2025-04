'Lindo menino ganhou asas', diz mãe após morte de filho de 1 ano

"Nosso lindo menino ganhou asas".

Assim, com essas palavras, uma mãe se despediu de seu bebê, que morreu em um trágico acidente de carro.

O caso aconteceu em 28 de março, em Wiltshire, no Reino Unido. A criança, de um ano, morreu após o acidente, que envolveu três carros na rodovia A303. Outras quatro pessoas ficaram feridas.