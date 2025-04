Imagens de câmeras podem revelar o matador de Gleisson no Vale

O corpo de Gleisson foi removido pela funerária ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio e trabalha com base nas imagens de câmeras de segurança da área.

A vítima.

De acordo com o depoimento de familiares, Gleisson trabalhava com os pais em feira livre de Pindamonhangaba e também atuava como músico de pagode profissionalmente. Ele também era membro de torcida organizada do Corinthians no Vale do Paraíba, que divulgou uma nota lamentando a morte do torcedor.

“O Coringão Chopp Torcida lamenta profundamente o falecimento do nosso irmão de arquibancada, Gleisson Campos. Desejamos forças aos familiares e amigos próximos neste difícil momento. Nos colocamos à disposição da família”, diz a nota do Coringão Chopp Torcida, subsede do Vale do Paraíba, que postou a foto abaixo.