Aposentado morre após cair de árvore para colher lichia na região

De acordo com boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, o filho da vítima compareceu à unidade policial para informar que o pai estava internado no Hospital Regional de Caraguatatuba desde 3 de abril, quando sofreu o acidente.

Segundo relatos de vizinhos, Washington subiu em uma árvore no quintal de sua residência, no bairro Curral, em Ilhabela, por volta das 12h30 daquele dia, com o objetivo de colher lichias. Durante a tentativa, ele acabou caindo.

Moradores próximos acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o idoso inicialmente à Santa Casa de Ilhabela. Posteriormente, ele foi transferido ao Hospital Regional de Caraguatatuba.

O óbito foi confirmado às 6h14 do dia 8 de abril. Conforme a Guia de Encaminhamento de Cadáver, assinada por um médico, a causa provável da morte foi choque hemorrágico e choque cardiogênico (coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo), compatível com o relato da queda e as complicações resultantes do impacto.