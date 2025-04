Cruz da 1ª missa celebrada no Brasil em 1500 vai chegar ao Vale

A cruz original é preservada no Museu da Sé de Braga, em Portugal. Intitulado “Brasil com fé - Celebrando os 525 anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz”, o evento também marca o início das comemorações dos 200 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, firmadas com o Tratado de Paz, Amizade e Aliança no ano de 1825.

Presidida por Frei Henrique de Coimbra, a primeira missa no Brasil ocorreu em 1500 na Praia de Coroa Vermelha, localizada em Santa Cruz Cabrália, na Bahia. A celebração representou a introdução do cristianismo em terras brasileiras, exercendo um papel crucial na formação cultural do país.

“O Santuário Frei Galvão celebra com alegria este momento histórico e convida a todos a vivenciar momentos de espiritualidade na presença da Cruz original”, informou a direção do santuário.