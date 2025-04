Francês é investigado pela Polícia Federal por postagens racistas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a PF, as investigações foram iniciadas a partir de informações recebidas da França, via Interpol, por meio de contato com o Núcleo de Cooperação Internacional da Policia Federal em São Paulo.

Iniciadas no ano de 2024, as investigações revelaram postagens racistas, antissemitas e discriminatórias por parte do investigado, realizadas no final do ano de 2023. Também foram encontrados diversos livros na casa do suspeito, com pelo menos um deles versando sobre o nazismo.

A PF informou que os responsáveis pelas postagens e os materiais poderão responder pelo crime de ódio, preconceito ou racismo.