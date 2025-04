Jovem é preso ao tentar embarcar com cocaína liquida em aeroporto

A PF (Polícia Federal) prendeu na manhã desta quarta-feira (9), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, um homem que tentava embarcar para a Europa com 12 frascos diversos contendo cocaína diluída em meio liquido em sua bagagem.

O jovem, 19 anos, de nacionalidade estrangeira, foi preso durante o trabalho de fiscalização do Terminal de Passageiros do Aeroporto, pela Operação Shield.