Adeus, Elzio: Família e amigos se despedem de joseense de 49 anos

Família e amigos se despedem de Elzio de Souza Pereira, 49 anos, que será sepultado nesta quarta-feira (9), às 11h, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, na região norte de São José dos Campos.

Elzio morreu na terça-feira (8). A causa da morte não foi informada. O corpo vai direto para o sepultamento. Em perfil na rede social Linkedin, Elzio se apresentava como condutor de veículos pesados.