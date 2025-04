Embraer confirma impactos com novas tarifas impostas pelos EUA

A Embraer confirmou que não descarta a possibilidade de ser impactada com as novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a países do mundo, incluindo o Brasil. Os Estados Unidos vão aplicar uma tarifa de 10% sobre produtos brasileiros.

O anúncio feito pelo republicano deve impactar as indústrias brasileiras com forte presença no comércio americano, como a aeroespacial, de aço e de máquinas.